انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في جميع أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في جدة وجازان والقنفذة، و31 درجة مكة المكرمة، و30 في شرورة، و29 درجة في المدينة المنورة ووادي الدواسر وينبع والأحساء والخرج و28 درجة في الرياض الدمام، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة، 17 في طريف.

«الدفاع المدني» يُحذر من حالة مطرية

في الوقت نفسه، أكد المركز الوطني للأرصاد بدء الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، منذ أمس وتستمر – بمشيئة الله – حتى الخميس المقبل.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

الحالة المطرية المتوقعة على 7 مناطق

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة بأمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد، اليوم، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من الشرقية خاصة شمالها وعلى القصيم وحائل وأجزاء من الباحة وعسير والإمارات والزلفي وشمالي الوشم وسدير، مع تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب منطقة مكة المكرمة.

موجة برد قوية خلال أيام

وأضاف أنه من المتوقع في نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم أن تشهد المملكة موجة برد متوسطة القوة على معظم الأنحاء، وفيه تقارب بين الصغرى والعظمى، حيث تكون الأجواء باردة في الليل والنهار، مطالبًا الجميع بأن يجهزوا ملابس الشتاء.

أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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