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تنبيه مهم من «الجوازات»: نقل كفالة التابعين الذكور إلزامي عند بلوغهم هذه السن

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تنبيه مهم من «الجوازات»: نقل كفالة التابعين الذكور إلزامي عند بلوغهم هذه السن

تنبيه مهم من «الجوازات»: نقل كفالة التابعين الذكور إلزامي عند بلوغهم هذه السن

تنبيه مهم من «الجوازات»: نقل كفالة التابعين الذكور إلزامي عند بلوغهم هذه السن
١١:٠٧:٤٤ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن هنا تعليمات ملزمة بنقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عامًا.

وقالت إنه في حال الرغبة بتجديد هوية مقيم للتابعين لمن هم فوق 21 عامًا، فيشترط إرفاق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عامًا.

وأفادت بأنه يشترط وجود المستفيد داخل المملكة للتمكن من إتمام نقل الخدمات، مؤكدة أنه في ما يخص الإناث، فيلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها، وفق صحيفة “عكاظ”.

ومؤخرًا، كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة صاحب العمل عند تمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

3 عقوبات رادعة

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه العقوبات التالية:

– غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

– السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

– الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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