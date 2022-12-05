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انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً
١٠:٣٨:٣٢ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين الموافق 5 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.26 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.15 ريال.

عيار 21 يسجل 190.10 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.10 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.94 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.73 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6757.50 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,607 ريالاً.

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