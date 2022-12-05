الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات لتعديل البريد الإلكتروني عبر مركز «قياس»
توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير استقدام العمالة على الدعم
طريقة تجديد عقد الإيجار تلقائيًا في شبكة إيجار
بالفيديو.. «اللحيدان» يوجه نصيحة لمن يسارع في نقل الأخبار والمنكرات ونشرها
وظائف وزارة الصحة.. غدًا آخر موعد للتقديم
هل تعاني من البدانة؟.. تناول هذا النوع من المكسرات لخفض الوزن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتعديل البريد الإلكتروني عبر مركز «قياس»

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتعديل البريد الإلكتروني عبر مركز «قياس»

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتعديل البريد الإلكتروني عبر مركز «قياس»
١٠:٠٨:٠٩ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه عبر عدد من الخطوات أصبح يمكن للمستفيد، تعديل البريد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني «قياس».

خطوات لتعديل البريد الإلكتروني

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب على «تويتر»، أن تعديل البريد الإلكتروني عبر المركز الوطني «قياس» يمكن عن طريق هذه الخطوات:

1 – الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

2 – الضغط على المعلومات الشخصية.

3 – النقر على البريد الإلكتروني.

4 – تأكيد البريد الإلكتروني.

5 – الضغط على «تعديل».

6 – سيصلك رابط التعديل.

7 – تفعيل البريد الإلكتروني.

الصورة

ورش عمل للتدريب والتأهيل

في سياق آخر، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المملكة، سلسلة من ورش وحلقات العمل والتدريب في إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب،هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

خطوات تعديل موعد اختبار رقمي عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم تعديل البريد الإلكتروني حساب العناية بالمستفيدين مركز قياس هيئة تقويم التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
إيران تعترف بتزويد الحوثيين بصاروخ «زلزال 2»

إيران تعترف بتزويد الحوثيين بصاروخ «زلزال 2»

٠٥:٥١ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
بالصور.. أمير مكة يدشن حملة «خدمة الحاج وسام فخر لنا» في موسمها الثالث

بالصور.. أمير مكة يدشن حملة «خدمة الحاج وسام فخر لنا» في موسمها الثالث

٠٤:٥٣ م، الأحد، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٥
وصول 993 ألف حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

وصول 993 ألف حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

٠١:٠٤ م، السبت، ١٩ أغسطس ٢٠١٧
صاحب جحر الثعبان “حيّ”! (صورة)

صاحب جحر الثعبان “حيّ”! (صورة)

٠٨:٠٥ ص، الأثنين، ٠٥ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *