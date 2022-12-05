خدمة اليوم.. 7 خطوات لتعديل البريد الإلكتروني عبر مركز «قياس»

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه عبر عدد من الخطوات أصبح يمكن للمستفيد، تعديل البريد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني «قياس».

خطوات لتعديل البريد الإلكتروني

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب على «تويتر»، أن تعديل البريد الإلكتروني عبر المركز الوطني «قياس» يمكن عن طريق هذه الخطوات:

1 – الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

2 – الضغط على المعلومات الشخصية.

3 – النقر على البريد الإلكتروني.

4 – تأكيد البريد الإلكتروني.

5 – الضغط على «تعديل».

6 – سيصلك رابط التعديل.

7 – تفعيل البريد الإلكتروني.

ورش عمل للتدريب والتأهيل

في سياق آخر، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المملكة، سلسلة من ورش وحلقات العمل والتدريب في إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب،هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

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