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توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير استقدام العمالة على الدعم
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توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير استقدام العمالة على الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير استقدام العمالة على الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير استقدام العمالة على الدعم
٠٩:٥٤:٢٥ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، اليوم الاثنين، إن وجود العمالة لا يؤثر على الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال أحد المستفيدين حول رغبته في استقدام سائق وتأثير ذلك على الدعم.

وأوضح حساب المواطن أن “وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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