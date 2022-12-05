طريقة تجديد عقد الإيجار تلقائيًا في شبكة إيجار

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تساءل العديد من المواطنين عن خطوات تجديد عقد الإيجار في شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الشبكة عبر موقعها الرسمي أن ذلك يتم عن طريق اتباع الآتي:

– الدخول على حساب المستفيد في شبكة إيجار.

– اختيار العقد المطلوب تجديده من قائمة العقود الجاهزة للتجديد.

– معاينة بيانات العقد.

– إرسال العقد إلى الطرف الآخر لقبول تجديد العقد وتوثيقه.

– دخول الطرف الآخر إلى حسابه في شبكة إيجار وقبول تجديد العقد (إعادة إبرام العقد).

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في منصة أبشر.

كيفية طلب تجديد العقد؟

وقالت شبكة إيجار إنه يمكن طلب تجديد العقد من قبل المؤجر أو المستاجر أو الوسيط العقاري قبل انتهاء العقد بـ60 يومًا أو بعد انتهاء العقد.

بإمكان المؤجر أو الوسيط تعديل بعض البيانات عند تجديد العقد (إعادة إبرام العقد) مثل:

تعديل مدة العقد.

تعديل البيانات المالية.

تفعيل خاصية التجديد التلقائي.

تفعيل خاصية التأجير من الباطن.

إضافة بنود إضافية.

شرط لإعادة التجديد

وأضافت: يتطلب تجديد العقد (إعادة ابرام العقد) سداد المقابل المالي من خلال المحفظة في شبكة إيجار.

وفي وقت سابق، أوضحت شبكة “إيجار”، أن خدمة “التجديد التلقائي” تتيح تجديد العقد دون موافقة الأطراف في حالة تفعيلها.

وأكدت الشبكة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال التجديد العادي للعقد لا بد من موافقة المُستأجر على تجديد العقد.

وتابعت شبكة إيجار، أنه في حال كان العقد “سندًا تنفيذيًا” يمكن حينها المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ، لكن في حال لم يكن العقد “سندًا تنفيذيًا” فتكون المطالبة عن طريق المحكمة العامة.

يُذكر أن لائحة التصرف في عقارات الدولة سمحت، للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في العقارات من خلال التخصيص والتأجير والاستثمار والبيع أو المعاوضة، على أن يتم زيادة الأجرة في حالات التمديد بين 5 – 10% حسب الفترة الزمنية.

وأشارت اللائحة إلى أن التصرفات في عقارات الدولة تطرح في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقًا لأحكام اللائحة، ويمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصًا متساويةً ويعاملون على قدم المساواة.

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