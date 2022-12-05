الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
السرقة كلمة السر.. اقتحام منزل نجم منتخب إنجلترا يبعده عن كأس العالم
التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين
بعد بدء النيابة التحقيق في الواقعة.. هذه عقوبة منتحل صفة ممارس صحي
أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”
عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر
على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

السرقة كلمة السر.. اقتحام منزل نجم منتخب إنجلترا يبعده عن كأس العالم

السرقة كلمة السر.. اقتحام منزل نجم منتخب إنجلترا يبعده عن كأس العالم

السرقة كلمة السر.. اقتحام منزل نجم منتخب إنجلترا يبعده عن كأس العالم
٠٨:٥٤:٠٩ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن السبب الرئيس في غياب نجم المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينج عن المباراة المهمة التي أقيمت أمام السنغال ليلة أمس هو اقتحام عصابة لمنزل اللاعب الشهير بدافع السرقة.

منزل رحيم سترلينج تعرض للاقتحام

ونقلت عن مصادر أن منزل رحيم سترلينج تعرض للاقتحام من قبل مجموعة من اللصوص، حيث تم سرقة حوالي 300 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي أثر على نفسية اللاعب ودفعه لترك معسكر منتخب بلاده عائدًا إلى لندن للاطمئنان على عائلته، حسب «سكاي نيوز».

زيادة معدل الجريمة خلال الشتاء

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة البريطانية تستعد للزيادة المتوقعة في معدل الجريمة وانهيار النظام العام خلال الشتاء المقبل، حيث يجرى التخطيط للتعامل مع التداعيات التي يمكن أن تنجم عن مواجهة ملايين من الأسر صعوبات مالية.

وأشارت إلى أن المسئولين يشعرون بقلق من أن الضغط الاقتصادي الطويل والمؤلم سيؤدى إلى زيادة في النشاط الإجرامي.

الجريمة بسبب الأوضاع الاقتصادية

وحسب مراقبين، فإن مخاوف الشرطة تأتي بعدما رفعت السلطات سقف أسعار فواتير الطاقة للمنازل بنسبة 80% لتصل على 3549 إسترلينى بدءًا من الشهر الماضي، مما ترك نحو 88% من الشعب في حالة من القلق بشأن تكاليف المعيشة.

ارتفاع غير مسبوق لمعدلات الجريمة في بريطانيا

ووفقًا لآخر الإحصائيات فإن الجرائم المسجلة في بريطانيا بلغت أعلى مستوياتها منذ عشرين عامًا مع انخفاض في القضايا الجنائية في المحاكم.

6 مليون جريمة خلال عامين

وبحسب مكتب الإحصاء في إنجلترا تم تسجيل ستة ملايين وثلاثمئة ألف جريمة من شهر مارس ما قبل الماضي حتى مارس 2022، بارتفاع بنسبة 4% مقارنة مع معدل الجرائم في العام الماضي.

24 ألف جريمة سرقة خلال 2022

ومع ارتفاع معدل الجريمة في المجتمعات الغربية بشكل ملحوظ، تزايدت ظاهرة السرقة في الشوارع الكبرى، وسط العاصمة البريطانية لندن، في الآونة الأخيرة، ما دعا سفارة المملكة، في يوليو الماضي، إلى إصدار بيان تحذر فيه السائحين، وتطالبهم بأخذ الحذر.

اقرأ أيضًا:

العنف يغزو أوروبا.. ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا

زيادة معدلات جرائم السرقة بسبب كورونا في ألمانيا

«الداخلية» تحذر من السفر للبرازيل بسبب ارتفاع معدلات الجريمة وفيروس «زيكا»

 

الكلمات الدلالية:
السرقة رحيم سترلينج كأس العالم معدل الجريمة منتخب انجلترا مونديال قطر

مواد ذات صلة

المزيد
5 نصائح مهمة تحمي بطاقة SIM من الاختراق

5 نصائح مهمة تحمي بطاقة SIM من الاختراق

٠٦:١٢ م، الثلاثاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
715 دعوى «منع من السفر» في المحاكم خلال 18 شهراً

715 دعوى «منع من السفر» في المحاكم خلال 18 شهراً

٠٧:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
انفوجراف.. 5 منتجات لفرد الشعر قد تكون سبباً محتملاً لأمراض السرطان

انفوجراف.. 5 منتجات لفرد الشعر قد تكون سبباً محتملاً لأمراض السرطان

٠٩:٢٧ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
دراسة: التدخين يزيد فرص الإصابة بالاضطرابات العقلية

دراسة: التدخين يزيد فرص الإصابة بالاضطرابات العقلية

٠١:٥٥ ص، السبت، ١١ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *