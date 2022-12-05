تنبيه مهم من الموارد البشرية حول قيمة الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال إحدى المستفيدات والتي قالت فيه: لو سمحتوا أنا الضمان ينزل لي ناقص!!

وأضاف الحساب: يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وتابع: في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

موارد الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق، أوضح الحساب أن الموارد التي يعتمد عليها “الضمان الاجتماعي” لتوفير المعاش للمستحقين، ثلاثة أنواع، هي:

– أموال الزكاة التي تتلقاها الدولة.

– الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.

– الأوقاف والهبات والتبرعات.

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي، والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب، وتقديم خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

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