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هل تعاني من البدانة؟.. تناول هذا النوع من المكسرات لخفض الوزن

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هل تعاني من البدانة؟.. تناول هذا النوع من المكسرات لخفض الوزن

هل تعاني من البدانة؟.. تناول هذا النوع من المكسرات لخفض الوزن

هل تعاني من البدانة؟.. تناول هذا النوع من المكسرات لخفض الوزن
٠٩:١٢:٤٨ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في بشرى صباحية سارة للكثيرين، كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم.

ووفق الدراسة التي نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تناول 30-50 جراما من اللوز يساعد في تقليل الشهية.

وقالت الدراسة إن أولئك الذين تناولوا اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقداره 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية.

هرمونات تنظيم الشهية

من جانبها،  قالت الدكتورة، شراية كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: “درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية، وكيف يمكن للمكسرات، خاصة اللوز، أن تسهم في التحكم في الشهية”.

وأكملت: “وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد أسهمت في تقليل تناول الطعام”.

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