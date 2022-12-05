الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين
بعد بدء النيابة التحقيق في الواقعة.. هذه عقوبة منتحل صفة ممارس صحي
أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”
عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر
على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
استشهاد فلسطيني وإصابة 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين

التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين

التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين
٠٨:٤١:٥٠ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم إلزام جميع الإدارات التابعة لها باستئناف استقبال طلبات نقل المعلمين والمعلمات الذين يواجهون ظروفًا تعيق أداء رسالتهم السامية، ولضمان توافر البيئة التعليمية الملائمة لمنسوبيها وفق الشروط والضوابط الصادرة لنقل أو ندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة رئيسة بجهاز الوزارة، للنظر في طلبات نقل وندب المعلمين والمعلمات، تختص بدراسة طلبات النقل والندب بين قطاعات النقل الخارجي، والبت في الطلبات المرفوعة خلال 3 أسابيع من وصول الطلب، بعد التأكد من جميع المستندات المطلوبة.

التقديم يتم عبر برنامج “عين لخدمات المعلم”

1- يتم التقديم عبر برنامج “عين لخدمات المعلم” بعد إقرار المعلمين بصحة جميع المستندات المرفقة

2- تحقق مدير المدرسة من طلب المعلم

3- استكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيًا

4- متابعة المتقدم لإجراءات الطلب عن طريق برنامج “عين لخدمات المعلم”.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة مقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة، يمكنه تقديم الاعتراض عن طريق مركز رعاية المستفيدين بالوزارة “تواصل”.

وأضافت أن الحالات التي تندرج ضمن الظروف الخاصة التي تنظر لها اللجنة الرئيسة، إذا توافرت الشروط، وتشمل الحالات الطبية، منها مرض المعلم والمعلمة، أو مرض أحد الأبناء، أو مرض زوجة المعلم، أو زوج المعلمة.

اقرأ أيضًا:

«تعليم عسير» يعتمد البرنامج الإلكتروني لندب المعلمين

الكلمات الدلالية:
التعليم المعلمين ندب المعلمين وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
«الندوة» توزع 1000 مصحف في بريطانيا لغير المسلمين

«الندوة» توزع 1000 مصحف في بريطانيا لغير المسلمين

١١:٠٣ ص، الخميس، ٠٧ مايو ٢٠١٥
خلال 3 أيام.. حالة وفاة و22 مصابًا في 11 حادثًا مروريًّا بالباحة (صور)

خلال 3 أيام.. حالة وفاة و22 مصابًا في 11 حادثًا مروريًّا بالباحة (صور)

١٢:٣٧ ص، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠١٥
موجز الظهيرة | «المالية»: العلاوة السنوية ستعود في 1439.. والصمت يخيم على حسابات الوزراء في «تويتر»

موجز الظهيرة | «المالية»: العلاوة السنوية ستعود في 1439.. والصمت يخيم على حسابات الوزراء في «تويتر»

٠٢:٥٤ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
مصر.. مصدر أمني: لا أحياء بين ركاب الطائرة الروسية

مصر.. مصدر أمني: لا أحياء بين ركاب الطائرة الروسية

١٢:٥٣ م، السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *