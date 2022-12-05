التعليم تُصدر قرارات جديدة بشأن نقل وندب المعلمين

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم إلزام جميع الإدارات التابعة لها باستئناف استقبال طلبات نقل المعلمين والمعلمات الذين يواجهون ظروفًا تعيق أداء رسالتهم السامية، ولضمان توافر البيئة التعليمية الملائمة لمنسوبيها وفق الشروط والضوابط الصادرة لنقل أو ندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة رئيسة بجهاز الوزارة، للنظر في طلبات نقل وندب المعلمين والمعلمات، تختص بدراسة طلبات النقل والندب بين قطاعات النقل الخارجي، والبت في الطلبات المرفوعة خلال 3 أسابيع من وصول الطلب، بعد التأكد من جميع المستندات المطلوبة.

التقديم يتم عبر برنامج “عين لخدمات المعلم”

1- يتم التقديم عبر برنامج “عين لخدمات المعلم” بعد إقرار المعلمين بصحة جميع المستندات المرفقة

2- تحقق مدير المدرسة من طلب المعلم

3- استكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيًا

4- متابعة المتقدم لإجراءات الطلب عن طريق برنامج “عين لخدمات المعلم”.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة مقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة، يمكنه تقديم الاعتراض عن طريق مركز رعاية المستفيدين بالوزارة “تواصل”.

وأضافت أن الحالات التي تندرج ضمن الظروف الخاصة التي تنظر لها اللجنة الرئيسة، إذا توافرت الشروط، وتشمل الحالات الطبية، منها مرض المعلم والمعلمة، أو مرض أحد الأبناء، أو مرض زوجة المعلم، أو زوج المعلمة.

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