أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”

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ارتفعت أسعار النفط 2% بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له، والذي يسري اعتبارًا من اليوم.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 87.41 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2% إلى 81.61 دولار للبرميل.

تهديد روسي

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأحد، صرح بأن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب، حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام.

واشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على القرار، من أن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا، ليس بالقرار الجاد، ولن يسهم كثيرًا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

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