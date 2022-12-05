الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”
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أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”

أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”

أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”
٠٨:٢٦:٥٣ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط 2% بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له، والذي يسري اعتبارًا من اليوم.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 87.41 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2% إلى 81.61 دولار للبرميل.

تهديد روسي

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأحد، صرح بأن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب، حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام.

واشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على القرار، من أن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا، ليس بالقرار الجاد، ولن يسهم كثيرًا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك اجتماع أوبك النفط روسيا

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