الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر
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عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر
٠٨:١٣:١٣ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، أن إيداع دعم شهر ديسمبر سيكون يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول موعد إيداع دعم الشهر الحالي.

وأوضح حساب المواطن أنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 61 يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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