استشهاد فلسطيني وإصابة 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

تواصل – وكالات:

أفادت وكالة أنباء «وفا» الرسمية، باستشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأوضحت أن اشتباكات وقعت، اليوم، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين إثر اقتحامه أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية.

الاحتلال يصيب عشرات العمال بالاختناق غرب جنين

فيما أصيب عدد من العمال بالاختناق، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، بمحاذاة قريتي الطيبة وعانين، غرب جنين، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب العمال، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

إصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

كما واصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في طولكرم وجنين، واعتقل 10 مواطنين من عدة محافظات، وشنت طائراته سلسلة غارات جنوب قطاع غزة.

فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وقام آخرون بحراثة 150 دونمًا في الأغوار، وأصيب مواطن في هجوم للمستوطنين ببلدة حوارة بنابلس.

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، شابين من مخيم جنين، على حاجز عسكري في الأغوار.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية ومدير نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل الشابين نسيم ياسر فرحات، وهيثم مراد فرحات، أثناء مرورهما على حاجز تياسير العسكري شرق محافظة طوباس.

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