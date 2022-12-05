باحثون يكتشفون فائدة غير متوقعة للملح.. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير:

كشف باحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة ستانفورد، عن فائدة غير متوقعة للصوديوم الموجود في الملح.

وقال الباحثون إن الصوديوم في الملح قد يكون “العنصر السري” في تطوير مواد أفيونية أكثر أمانًا لتسكين الآلام، وفق موقع “سكاي نيوز”.

وأشارت مجلة “نيتشر” العلمية التي نشرت نتائج البحث، إلى أن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية أودت بحياة ما يقرب من 70 ألف أمريكي في عام 2020، ويُعزى معظمها إلى المسكنات الاصطناعية والفنتانيل الذي يستخدم لمرضى السرطان الذين يعانون من آلام شديدة ومستمرة.

بديل الفنتانيل

ولفت الباحثون إلى أنه رغم أن النتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق بالصوديوم قوية، فإنهم يؤكدون أيضًا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسة قبل أن يتمكنوا من إثبات أن هذا ينتج بديلاً أقل ضررًا ولكنه فعال للفنتانيل والأدوية الأخرى.

وشبّه المؤلف الرئيس للدراسة فسيفولود كاتريتش “الفنتانيل” بـ”سلاح دمار شامل” موضحًا: “يدل بحثنا على أنه يمكننا إعادة تصميم الدواء بطريقة تجعلنا نحوّل هذا القاتل إلى مسكن أكثر أمانًا مع محافظته على فعاليته”.

وقالوا إنه قد يؤدي “الفنتانيل”، وهو أحد أقوى المواد الأفيونية المتاحة وأكثرها خطورة، إلى الإدمان أو التسبب في جرعات زائدة مميتة تقود لتوقف التنفس.

وأوضح الباحث سوسروتا ماجومدار من جامعة واشنطن: “نحن نبحث عن طرق للحفاظ على الآثار المسكنة للأفيونيات، مع تجنب الآثار الجانبية الخطيرة مثل الإدمان وضيق التنفس الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة”.

اقرأ أيضًا:

دراسة: تقليل الملح في الطعام يحميك من الأمراض المميتة