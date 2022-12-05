تهديد روسي جديد حول إنتاج النفط

تواصل – فريق التحرير:

هدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأحد، بأن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب، حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام.

زيلينسكي يشتكي

واشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على القرار، من أن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا، ليس بالقرار الجاد، ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

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للحد من إيرادات موسكو وتمويل الحرب

كان تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، اتفق يوم الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ اليوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر 2022.

دعوات لفرض حد أقصى يقترب من تكلفة الإنتاج

وقبل الاتفاق، دعت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى فرض حد أقصى أقل كثيرًا يقترب من تكلفة الإنتاج، بتقديرات تتراوح من نحو 20 إلى 40 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه خام الأورال الروسي عند 65 دولارًا للبرميل.