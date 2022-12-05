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«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك
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«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك
٠٣:٠٠:١٩ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي أجهزة الماك باستخدام بعض البرامج المفيدة.

وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إذا عندك جهاز ماك؟ ما هي البرنامج إلي تنصح بتحميله؟”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي: “هذه أفضل البرامج لمن يستخدم أجهزة الماك:

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• PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF

• ToothFairy: تبديل السماعات

• Parallels: تشغيل الويندوز على الماك

• Downie: تحميل الفيديو من أي موقع

• OneNote: التدوين

• Camtasia: مونتاج

• SpaceDrop: نقل الملفات

• Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت

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أجهزة الماك الماك برامج لأجهزة الماك برامج مهمة عبدالعزيز الحمادي

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