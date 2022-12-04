الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد: «مكة والمدينة والرياض» على موعد مع ضباب كثيف وأتربة
فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة
خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم
الكويت تقرر تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل للقادمين من مصر
للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي
أخصائي يحذر: التعرض للضوضاء يتسبب في مشكلات سمعية (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توقعات الأرصاد: «مكة والمدينة والرياض» على موعد مع ضباب كثيف وأتربة

توقعات الأرصاد: «مكة والمدينة والرياض» على موعد مع ضباب كثيف وأتربة

توقعات الأرصاد: «مكة والمدينة والرياض» على موعد مع ضباب كثيف وأتربة
٠٢:٤٣:٤٠ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، أتربة مثارة وأمطار رعدية وضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

اقرأ أيضا:

أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديدا على ” محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل”، حتى الساعة الثامنة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تستمر على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباحاً بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

متحدث الدفاع المدني يحذر: تجنب هذه الأفعال خلال الأمطار (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة ضباب

مواد ذات صلة

المزيد
«المعلمي»: حذف اسم المملكة من القائمة السوداء نهائي

«المعلمي»: حذف اسم المملكة من القائمة السوداء نهائي

٠٢:١١ م، الجمعة، ١٠ يونيو ٢٠١٦
مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

٠٣:٤٥ م، الجمعة، ٠١ مارس ٢٠١٩
عاجل.. نقل طفل بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول

عاجل.. نقل طفل بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول

٠٨:٢٣ ص، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
وفاة مواطن وزوجته وابنهما غرقاً في مستنقع مائي بالخرمة

وفاة مواطن وزوجته وابنهما غرقاً في مستنقع مائي بالخرمة

١١:١٠ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *