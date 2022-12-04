توقعات الأرصاد: «مكة والمدينة والرياض» على موعد مع ضباب كثيف وأتربة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، أتربة مثارة وأمطار رعدية وضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

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وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديدا على ” محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل”، حتى الساعة الثامنة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تستمر على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباحاً بمشيئة الله.

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