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خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم
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خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم

خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم

خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم
٠٢:٣٨:٢٤ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالله الحربي، حالة جوية تؤثر على جواء 3 مدن مطلع الأسبوع القادم.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حالة الغربية والجنوبية الغربية بمشيئة الله مطلع الأسبوع القادم ناتجة عن مرور موجات علوية قصيرة في الطبقة ٥٠٠ وموجه علوية طويلة على طبقة البناء ٧٠٠ وتخلخل ضغط ساحل البحر الأحمر مدعوم بتيارات سطحية جنوبية رطبة”.

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وأضاف عبدالله الحربي: “هذه الحالة تخدم جدة ومكة والطائف وسواحل الجنوبية الغربية إن شاء الله”.

وقال الحربي، في تغريدة أخرى، إن الحالة الجوية التي بدأت من اليوم ومحتمل تشمل القصيم والشرقية والوسطى والكويت يغلب عليها طابع الأمطار الديمية كون الضغط السطحي مرتفع والغزارة في نقاط محدودة”.

وتابع أن هذه الحالة لا تقارن بالحالات الجوية السابقة، مضيفا أن هذه الحالة نشطه علوياً ومعزولة سطحياً وتفاعلها من طبقة ٨٥٠ وأعلى والله أعلم”.

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الكلمات الدلالية:
الطقس حالة جوية خبير أرصاد عبدالله الحربي

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