الكويت تقرر تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل للقادمين من مصر

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قررت سفارة الكويت لدى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، تعديل قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من مصر.

قيمة الرسوم وموعد التطبيق

وأوضحت السفارة، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية، أن قرار التعديل يسري اعتباراً من الأحد الموافق 4 من ديسمبر، وحتى إشعار آخر.

وجاءت قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من مصر كالآتي: 2250 جنيهاً للطفل و3000 جنيه للأم.

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الكويت تدرس رفع أسعار الخدمات على الوافدين فقط

وكانت وسائل إعلام كويتية، نقلت عن مصادر حكومية مطلعة، في سبتمبر الماضي، أن تحركاً حكومياً بدأ أخيراً يستهدف مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

وحسب صحيفة الراى لكويتية، فإن ذلك يأتي توازياً مع قرار مجلس الوزراء بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وقالت المصادر – حسب الصحيفة- إن “ثمة توجهاً للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة”، مبينة أن التوجه الحكومي في هذا الخصوص يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.