للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي

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نشر الخبير في الشأن التعليمي، عبدالرحمن الشهري طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني في منصة مدرستي.

وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: للمعمل والمعلمة إليكم طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي خطوات سهلة وبسيطة”.

وأشار الشهري، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، نشرت منصة مدرستي، توضيحا حول خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على المنصة.

وقالت المنصة في الإنفوجراف الذي نشرته بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. اقرأ أيضا: إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها

وجاءت خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي كالتالي:

-الدخول إلى منصة مدرستي.

-الدخول إلى الجدول الدراسي.

-اختيار نوع الدرس.

-اختيار إنشاء جديد.

-النقر على احفظ التحضير لإمكان نسخه إلى حصة أخرى.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

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