أخصائي يحذر: التعرض للضوضاء يتسبب في مشكلات سمعية (فيديو)

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حذر رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية في جامعة الملك عبدالعزيز، د. فيصل زواوي، من أن التعرض المستمر للضوضاء العالية يؤدي لظهور مشاكل سمعية مزمنة.

الحفلات الصاخبة والسماعات العالية

ولفت زواوي إلى أن التواجد في أماكن بها أصوات عالية، كالحفلات وغيرها، والتعرض لها لفترة طويلة، حتما يتسبب في مشكلات سمعية، ويؤثر سلبا على عمل الحاسة بشكل طبيعي.

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«الغذاء والدواء» تحذر

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت في وقت سابق من استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة، مشيرة إلى أنه قد يؤثر سلبًا في أداء سماعات الأذن الطبية، خاصة في حال سماع ضجيج.

وشاركت الهيئة عبر حسابها على تويتر بعض النصائح للحد من التعرض للموجات اللاسلكية، تتمثل في تقليل وقت استخدام المحمول، ناصحة بضرورة استشارة الطبيب أو أخصائي السمعيات عند وجود ظهور مشكلات أو عند الحاجة لذلك.

أهم الأعراض على فقدان السمع

وأوضح متخصصون العلامات الأولى التي تنذر بمشاكل في السمع، وتتمثل في عدم سماع: