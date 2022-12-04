توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر الصندوق بمدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
خبير استقطاب المواهب.
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
خبرة سابقة تسع سنوات في مجال العمل.
مهارات استقطاب وإدارة المواهب.
مهارات العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
مهارات اللغة الانجليزية – التواصل الفعال.
طريقة التقديم:
أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م، على أن ينتهي التقديم بتاريخ 8 ديسمبر.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:
للتقديم – (اضغط هنا).