توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر الصندوق بمدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير استقطاب المواهب.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

خبرة سابقة تسع سنوات في مجال العمل.

مهارات استقطاب وإدارة المواهب.

مهارات العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

مهارات اللغة الانجليزية – التواصل الفعال.

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م، على أن ينتهي التقديم بتاريخ 8 ديسمبر.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

للتقديم – (اضغط هنا).