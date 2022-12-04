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توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم
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توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم

توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم

توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بالصندوق السعودي للتنمية.. رابط التقديم
٠١:٠٩:١٥ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر الصندوق بمدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

خبير استقطاب المواهب.

المؤهلات والخبرات:

 

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

خبرة سابقة تسع سنوات في مجال العمل.

مهارات استقطاب وإدارة المواهب.

مهارات العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

مهارات اللغة الانجليزية – التواصل الفعال.

طريقة التقديم:

 

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م، على أن ينتهي التقديم بتاريخ 8 ديسمبر.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

للتقديم – (اضغط هنا).

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