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«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يحاول تدفئة ماعز يشعر بالبرد (فيديو)

«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يحاول تدفئة ماعز يشعر بالبرد (فيديو)

«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يحاول تدفئة ماعز يشعر بالبرد (فيديو)
٠١:٥٨:٠٢ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا لطيفا، يبين براءة الأطفال، وتعاملهم مع الحيوانات، حيث ظهر طفل يحتضن ماعزا، ويجلس بجوار نار، كانت موقدة فيما يبدو من أجل التدفئة.

سلوك رحيم من الطفل

وعمد الطفل إلى محاولة تدفئة الماعز، الذي كان يشعر بالبرد، فجعل الطفل يضع يده أمام الناء ليأخذ من حرارتها، ثم يضعها على جسم الماعز لتدفئته.

واستسلم الماعز لما يفعله الطفل، وترك نفسه بين يديه، لينعم بالدفء.

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تفاعل رواد السوشيال ميديا

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الفيديو، الذي حاز على آلاف المشاهدات والتعليقات، وقال حساب “Ibnu Ali”: “الإنسان بالفطرة متعاون وايجابي وجبل على مساعدة الآخرين وأما الوحشية والحسد طبع مكتسب”.

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تويتر رواد السوشيال ميديا طفل يحاول تدفئة ماعز مقطع فيديو

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