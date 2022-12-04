شاهد.. انقلاب مركبة رجل مرور من أعلى وادي بيده في الباحة ووفاة قائدها

تواصل- فريق التحرير:

انقلبت مركبة بمواطن مساء الأحد، من أعلى وادي بيده في الباحة، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من رفع حطام المركبة واستخراج الجثة من منحدر الوادي .

ونقلت صحيفة المدينة عن مصدر، أن الحادث وقع لمواطن يعمل في إدارة مرور القرى.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة: 20:48 مساء الأحد على الرقم الموحد 997 باتجاه نزول بيده بجوار السد.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم التمركز بالموقع من وقت البلاغ لحين الساعة 23:03 وتمكنت فرق الدفاع المدني من استخراج الحالة من الموقع.

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وتابع : ” وبالكشف عليها اتضح أنها قد فارقت الحياة سائلا الله له الرحمة والمغفرة”.