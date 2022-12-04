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استشاري: 3 أعراض نفسية تؤثر على صحة الجهاز الهضمي
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استشاري: 3 أعراض نفسية تؤثر على صحة الجهاز الهضمي

استشاري: 3 أعراض نفسية تؤثر على صحة الجهاز الهضمي

استشاري: 3 أعراض نفسية تؤثر على صحة الجهاز الهضمي
٠١:٠٧:٢٠ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة بعض الأعراض النفسية على صحة الجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، إن الهم والقلق والضغوط النفسية أعداء الجهاز الهضمي، تؤثر على المريء والمعدة والقولون وغيرها”.

ونصح الذيابي من يعاني من هذه الأعراض، بأهمية استعادة الهدوء والسكينة للحياة للشعور بالفرق.

 

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي من تناول بعض الأطعمة لمن يعاني مشاكل ارتجاء المريء.
وقال الذيابي، عبرحسابه في “تويتر”: “القهوة والشوكولاتة والنعناع ترخي الصمام الموجود في أسفل المريء وتسبب حموضة وارتجاع لدى البعض”.
الكلمات الدلالية:
أعراض نفسية الجهاز الهضمي صحة عبدالله الذيابي

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