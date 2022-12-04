استشاري: 3 أعراض نفسية تؤثر على صحة الجهاز الهضمي

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة بعض الأعراض النفسية على صحة الجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، إن الهم والقلق والضغوط النفسية أعداء الجهاز الهضمي، تؤثر على المريء والمعدة والقولون وغيرها”.

ونصح الذيابي من يعاني من هذه الأعراض، بأهمية استعادة الهدوء والسكينة للحياة للشعور بالفرق.

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي من تناول بعض الأطعمة لمن يعاني مشاكل ارتجاء المريء.