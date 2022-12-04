3 وصفات من التفاح لعلاج حرقة المعدة

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يتسبب ارتجاع المريء، والنظام الغذائي السييء، في حدوث حرقة المعدة أو الصدر، والشعور بالحموضة، وكذلك هناك عادات سيئة تسبب هذه الحالة، منها تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وممارسة تمرينات رياضية قاسية.

وأوضح موقع طبي متخصص باستخدام وصفات مكونة أساسا من فاكهة التفاح، بوصفه من مضادات الحموضة الطبيعية الفعالة للغاية. توفر هذه الفاكهة راحة فورية من الحموضة.

وقدم موقع “ستيب تو هيلث” 3 وصفات من التفاح، لعلاج حرقة الصدر والمعدة، وهي:

1 – شاي التفاح

المكونات: تفاحة، عصير ليمون، ملعقة كبيرة من البابونج (15 غم).

التحضير: انزع القشرة، وقطع التفاح إلى قطع صغيرة. ضع كوبين من الماء في إناء، وأضف التفاح وعصير الليمون والبابونج. اغل المزيج لمدة 10 دقائق واتركه قليلاً.

2 – حلوى التفاح

المكونات: 4 أكواب من الماء، 4 تفاحات كبيرة، 9 أو 10 حبات برقوق، ثمرتا ليمون، برتقالة، وسكر بني.

التحضير: قشر التفاح، واقطعه إلى نصفين. ضع جميع المكونات لتغلي في إناء لمدة 20 دقيقة. التحلية بشكل معتدل. تناول حصة واحدة في اليوم لمكافحة الإمساك والانتفاخ وآلام البطن.

3 – خل حمض التفاح

المكونات: 3.5 كلغ من التفاح الناضج، 1.3 غالون من المياه المعدنية، ربع كيلوغرام من السكر البني.

التحضير: اغسل التفاح بالماء وصودا الخبز. قم بإزالة القشرة، وتقطيعه. ويخلط مع السكر ويطحن حتى تحصل على هريس ناعم. أضف خمسة ليترات من الماء. قم بتغطية المزيج مع ترك فتحات لدخول الهواء.

يقلب الخليط يومياً بملعقة خشبية خلال الأيام العشرة الأولى. في الأيام العشرة التالية، يتم التحريك كل يومين، حسب “القبس”.

يترك لمدة 10 أيام أخرى. قم بتصفية الخليط في زجاجة مع إغلاقها. ويتم فتحها مرة واحدة في اليوم لمنع المزيد من التخمر.

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