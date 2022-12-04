«تطوير للخدمات التعليمية» تعلن توفر توفر وظائف بالرياض

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف إدارية، وقانونية، وهندسية، وتقنية، بالرياض، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :



1- أخصائي العقود:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- خبير فني – الفنون البصرية:

– دكتوراه في التربية الفنية – الفنون البصرية.

– خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.

3- مُحلل محتوى – التربية الخاصة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التربية الخاصة).

– يفضّل درجة الماجستير في التربية الخاصة أو تخصص آخر من علوم التربية.

– خبرة عملية لا تقل عن 2 سنتين.

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4- فني إنتاج فيديو:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، التصميم) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك ديزاين.

5- أخصائي تطوير التطبيقات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في استخدام NET framework.

6- مُصمم جرافيك.

– درجة البكالوريوس في تخصص (جرافيك ديزاين) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في شركات الدعاية والإعلان.

7- خبير فني في الإنتاج:

– درجة البكالوريوس في تخصص (جرافيكس ووسائط متعددة، إنتاج مرئي ومسموع، إنتاج إعلامي

إذاعة وتلفزيون وفيلم، التصميم الرقمي).

– خبرة 5 سنوات واكثر.

8- مُحلل أنظمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في تحليل الأعمال والمتطلبات الفنية والنمذجة والتحقق وتطوير المنهجيات.

.. وأخرى (أكثر من 10 وظائف).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي العقود:

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2- خبير فني – الفنون البصرية:

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3- مُحلل محتوى – التربية الخاصة:

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4- فني إنتاج فيديو:

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5- بقية الوظائف:

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