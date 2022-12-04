مات قبل أن يدخل بها.. فهل عليها عدة وهل ترث منه؟ الشيخ الخضير يرد

تواصل- فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، على سؤال يقول : ما عدة المرأة وميراثها من زوجها الذي مات قبل أن يدخل بها؟.

وقال الشيخ الخضير في إجابته: إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها ثم توفي قبل الدخول فإن عليها العدة، لقوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا”، فعليها العدة وترث منه لأنها زوجة.

وتابع: بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول فإنها ليست بزوجة وليس عليها عدة ولا ترث لأنها تَبين بمجرد الطلاق إذا لم يدخل بها.

زوجي يشاهد الأفلام المخلة.. «الخضير» يرد

يقول في المغني : ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لعموم الآية ولأن النبي صلى الله عليها وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول والله أعلم.