الذهب يتراجع مقابل تعافي الدولار

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تراجعت عالميا، بعد صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، وحقق المعدن الأصفر أفضل أداء أسبوعي له في 3 أسابيع، بختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار بفعل احتمالات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.

العقود الآجلة للذهب

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.3%، ليصل إلى 1809.60 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4%، ليسجّل 1795.29 دولارًا للأوقية، حسب “investing”.

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تعافي مؤشر الدولار

فقد الأمريكي نحو 1.4% من قيمته الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى، مما ساهم في وصول كلاً من اليورو والجنيه إلى أعلى مستوياتهما المسجلة في 6 أشهر عند مستوى 1.0544 و 1.2309.

وارتفع بنسبة 0.95% الأسبوع الماضي بعد إنهائه تداولات نوفمبر مرتفعاً بنسبة 6%، ووصل في أحدث تداولاته إلى مستوى0.6789.

وقفزت عائدات بعد صدور تقرير الوظائف الأخير الذي جاء أقوى من المتوقع، بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت وسط مخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لتدابير أكثر تشددا.