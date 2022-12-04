آبل تخطط لمغادرة الصين .. تعرف على السبب؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة آبل تخطط لنقل أجزاء من إنتاجها خارج الصين بعد الاحتجاجات العنيفة التي أخرت إنتاج الشركة، حيث يتطلع الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى فيتنام والهند كمراكز جديدة.

وأضافت المصادر، أن عملاقة التكنولوجيا سرّعت خططها لمغادرة مدينة تشنغتشو بالصين – حيث تقع آيفون سيتي – في الأسابيع الأخيرة، وفقا لـ”صحيفة وول ستريت جورنال”.

وكانت احتجاجات عنيفة ونزاعات قد اندلعت، حول الأجور في المدينة، التي توظف ما يصل إلى 300000 عامل، مما ترك أكثر أوقات آبل ازدحاماً في العام في حالة من الفوضى مع تأخير الإنتاج والتسليم.

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وأشارت الصحيفة، إلى إن المستهلكين يواجهون أطول أوقات انتظار في تاريخ آيفون البالغ 15 عاماً، مع تواريخ الشحن المقدرة بعد عيد الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج آبل في الربع الرابع أقل بنحو 10 ملايين مما كان متوقعاً، مع تضرر iPhone Pro و Pro Max بشكل أكبر.

وكانت الشركة، قد أصدرت في نوفمبر الماضي، إشعاراً بأن عمليات النقل قد تحدث بسبب القيود الصحية في تشنغتشو، وهي تتطلع الآن إلى الهند وفيتنام لتقليل اعتمادها على المجمعات القائمة في تايوان بقيادة Foxconn Technology Group.

وقد تواجه الشركة، مشاكل في هذه البلدان في حال إدخال إنتاج جديد حيث لا يوجد لديها عدد من مهندسي الإنتاج والموردين لبناء مئات الملايين من المنتجات مثل الصين.

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