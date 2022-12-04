إجراءات مهمة حال ابتلاع الطفل لـ«قطع مغناطيسية»

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أحيانا يتفاجأ الوالدين بابتلاع الطفل قطع المغناطيس التي قد تتواجد في الألعاب، والتي قد تشكل خطورة على حياة الأطفال.

وفي هذا السياق، أوضح الطبيب الألماني ماركوس شميت أن ابتلاع الطفل للمغناطيس قد يشكل خطورة كبيرة على صحته، وأضاف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن مثل هذه الحوادث قد تنجم عن ابتلاع الطفل للألعاب المغناطيسية.

وأضاف “إذا ابتلع الطفل عدة مغناطيسات فإنها تلتصق مع بعضها البعض بسبب قوة الانجذاب، وبالتالي تتحول هذه المغناطيسات إلى كتلة معدنية كبيرة في الأمعاء، وهو ما يزيد من صعوبة نقلها أو إخراجها”.

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وتابع الطبيب بمستشفى “هيليوس إميل فون بيرينج” في العاصمة الألمانية برلين أن ابتلاع المغناطيس قد يؤدي أيضاً إلى تلف الغشاء المخاطي بسبب ضغط المغناطيس عليه وعدم تدفق الدم بصورة جيدة إلى هذه المنطقة، وهو ما يؤدي إلى موت الخلايا، وقد تصبح حياة الطفل مهددة إذا حدث ثقب في الجانب الداخلي للأمعاء أو تجويف البطن.

وقال الطبيب الألماني “لمنع حدوث مثل هذه المضاعفات فإنه يجب على الآباء طلب المساعدة الطبية على الفور عند ابتلاع الطفل للمغناطيس، وعادة ما يتم تحديد موضع المغناطيس في الجسم عن طريق الأشعة السينية، وبمجرد وصول المغناطيس إلى المعدة فإنه يمكن إزالته بواسطة المنظار”.

ولفت الطبيب الألماني إلى أن المنظار عبارة عن أنبوب مطاطي طويل ومرن وبه كاميرا يتم إدخالها في المعدة من خلال المريء، وبالطبع تتم هذه العملية تحت التخدير العام، ولكن يجب القيام بذلك لمنع حدوث الأسوأ.

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