الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص
آبل تخطط لمغادرة الصين .. تعرف على السبب؟
انطلاق مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة
شؤون الحرمين تطلق «مبادرة أفق» لدعم ذوي الإعاقة
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
أمريكا: سنشدد الضغوط على روسيا دون تصنيفها «إرهابية»

الرئيسية

 /

دولي

 /

بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص

بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص

بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص
١١:٤٤:٤٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

بعد أيام من وفاة أكثر من 310 شخصًا في زلزال عنيف، ثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا اليوم، نافثاً سحباً من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفاً سيولاً من الحمم البركانية أسفله؛ مما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب بعد عام على ثوران كبير راح ضحيته العشرات.

وفر أبناء البلدات الواقعة على سفح جبل سيميرو على بعد حوالى 800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، بالعشرات مع اقتراب سحابة الرماد البالغ ارتفاعها 1,5 كيلومتر حاملين ما تيسر من مقتنياهم.

بعد وفاة أكثر من 300.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا من جديد

وأشارت فرق الانقاذ إلى إجلاء نحو ألفين منهم، فيما يبلغ ارتفاع البركان 3676 متراً وهو أعلى قمة في جزيرة جاوا.

الكلمات الدلالية:
اندونيسيا ثوران بركان زلزال إندونيسيا ضحايا الزلزال

مواد ذات صلة

المزيد
الشيعة بالكويت يخسرون ثلث مقاعدهم في انتخابات مجلس الأمة

الشيعة بالكويت يخسرون ثلث مقاعدهم في انتخابات مجلس الأمة

٠٨:٠٩ ص، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
تسليم هنيبعل القذافي للأمن اللبناني بعد اختطافه خلال زيارته لزوجته (فيديو)

تسليم هنيبعل القذافي للأمن اللبناني بعد اختطافه خلال زيارته لزوجته (فيديو)

١٢:١٧ ص، السبت، ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
اعتقال فتاة حرقت القرآن الكريم في باكستان

اعتقال فتاة حرقت القرآن الكريم في باكستان

١٠:١٦ م، الأحد، ١٩ أغسطس ٢٠١٢
ترامب: إيران الرابح الحقيقي من تحرير «الموصل» وستشكرنا على تسليمها

ترامب: إيران الرابح الحقيقي من تحرير «الموصل» وستشكرنا على تسليمها

٠٧:٥٢ ص، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *