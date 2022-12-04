بعد الزلزال العنيف.. ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص

تواصل- واس:

بعد أيام من وفاة أكثر من 310 شخصًا في زلزال عنيف، ثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا اليوم، نافثاً سحباً من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفاً سيولاً من الحمم البركانية أسفله؛ مما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب بعد عام على ثوران كبير راح ضحيته العشرات.

وفر أبناء البلدات الواقعة على سفح جبل سيميرو على بعد حوالى 800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، بالعشرات مع اقتراب سحابة الرماد البالغ ارتفاعها 1,5 كيلومتر حاملين ما تيسر من مقتنياهم.

بعد وفاة أكثر من 300.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا من جديد

وأشارت فرق الانقاذ إلى إجلاء نحو ألفين منهم، فيما يبلغ ارتفاع البركان 3676 متراً وهو أعلى قمة في جزيرة جاوا.