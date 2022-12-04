انطلاق مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة

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استضافت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، عبر قسميها الرجالي والنسائي، مساء اليوم، المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(24) لعام 1444هـ على مستوى محافظة جدة، والتي انطلقت بمشاركة طلاب وطالبات إدارة تعليم المحافظة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة بالإضافة للجمعية بشطريها الرجالي والنسائي.

المسابقة والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري شارك في يومها الأول عدد من حفظة وحافظات القرآن والذين يمثلون الجهات المشاركة، وشهدت منافسة كبيرة بينهم كونهم من المتميزين في فروع المسابقة ، فيما كان أصغر المشاركين لا يتجاوز الأعوام الـ(10).

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وقبل انطلاق المسابقة استقبل مدير عام خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي لجنة التحكيم والمشاركين متمنيا لهم التوفيق في هذه المسابقة، ومشيداً بمستوياتهم العالية في حفظ القرآن والتي أهلتهم في نهاية المطاف للمشاركة في هذه المسابقة الغالية لتمثيل محافظة جدة أفضل تمثيل.