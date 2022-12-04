شؤون الحرمين تطلق «مبادرة أفق» لدعم ذوي الإعاقة

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بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فعلت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة في وحدة شؤون الأشخاص ذوات الإعاقة مبادرة بعنوان (رفق).

وأوضحت مديرة وحدة شؤون الأشخاص ذوات الإعاقة الأستاذة فاطمة بنت علي السهلي أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على القاصدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن من خلال وضع سوار يحوي بيانات تخص القاصدة للحفاظ عليهن من الضياع وتسهيل الوصول إليهن.

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من جانبها قدمت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير الشكر والتقدير لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على دعمها واحتوائها لمثل هذه المبادرات المجتمعية البناءة لهذه الفئة الغالية والتي تأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس في تجويد خدمات المنظومة النسائية بالمسجد الحرام وفق مستهدفات رؤية المملكة السامية ٢٠٣٠م.

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