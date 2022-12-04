الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٣٣:١٧ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- استشاري جراحة الأوعية الدموية

 المؤهلات والخبرات:

  • البورد السعودي ، البورد العربي ، إما البورد الأمريكي ، أو الزمالة الكندية ، أو FRCS ، أو البورد الألماني ، أو البورد الفرنسي ، أو ما يعادله
  • لا تقل عن خمس (5) سنوات من الخبرة بعد المجلس.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول لممارسة الطب في مجال التخصص.
  • تسجيل ساري المفعول في المجلس الطبي السعودي و / أو الترخيص الحالي لممارسة الطب في المملكة العربية السعودية

2- مهندس البنية المؤسسية لتقنية المعلومات

 المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في تقنية المعلومات، علوم الحاسب.
  • خبرة حد أدنى 6 سنوات خبرة في تنفيذ أو إدارة عمليات متعلقة بتقنية المعلومات من إطارات ITIL/COBIT
  • دراسة وتحليل بنية الحلول التقنية المواكبة للبنية المؤسسية
  • تطوير و تحديث البنية المؤسسية بالاعتماد على الاحتياج و على تطور الحلول التقنية المتوفرة
  • تقديم الحلول التقنية لتغطية طلبات الاحتياج الجديدة لمواكبة التحول الرقمي ضمن الجودة والوقت والتكلفة المطلوبة.
  • دعم تطوير أفضل الممارسات والمعايير للحلول المؤسسية التقنية

3- محلل بيانات رقمية

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في تقنية المعلومات، علوم الحاسب.
  •  شهادة لغة انجليزية 65 في الستيب  أو توفل 48 أو ايلتس 4.5
  • يفضل وجود: CDMP,BI Tools,SQL
  • حد أدنى 2 سنة خبرة في مجال تقنية المعلومات
  •  يفضل من له خبره في تطوير أدوات قياس الأداء ,التقارير واستخراج البيانات

4- كبير محللي البيانات الرقمية

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس تقنية معلومات , علوم الحاسب او علوم البيانات.
  • القيام بتحديد وجمع وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف اهداف المدينة .
  •  تطبيق لائحة حوكمة البيانات وسياستها الخاصة بالمدينة .
  • العمل على إنشاء وقيادة أنشطة ذكاء الأعمال وتخزين البيانات في المدينة والمشاركة في تطبيق الإستراتيجية العامة والرؤية الخاصة للبيانات.
  • المشاركة في توفير التوجه في مجالات إدارة البيانات والتحليلات والتصور ومؤشرات الأداء الرئيسية.
  • العمل على البحث والتحقيق في المسارات الطبية وغير الطبية من خلال استخدم التحليل الكمي وعرض بيانات الرعاية الصحية وإبلاغ النتائج إلى الفريق المسؤول.

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5- أخصائي أول نظم معلوماتية صحية

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الحاسب.
  •  شهادة لغة انجليزية 65 في الستيب  أو توفل 48 أو ايلتس 4.5
  • الخبرة المطلوبة: حد أدنى 4 سنوات خبرة
  • إجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى ، ومراقبة إجراءات تقديم خدمات الرعاية الصحية ، وجمع بيانات الرعاية الصحية الإلكترونية.
  • تحليل وتفسير البيانات لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
  • تطوير أنظمة المعلومات الصحية التي تدعم جمع بيانات الرعاية الصحية ومشاركتها وتوحيدها وتكاملها.
  • تقديم حلول ربط وتكامل للانظمة الصحية اعتمادا على المعايير العالمية

6- أخصائي تهيئة وتوجيه

 المؤهلات والخبرات: 

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال / الموارد البشرية.
  • الشهادات و الرخص الإحترافية: SHRM – CIPD – PHRI
  • الخبرات المطلوبة للوظيفة :حديثي تخرج.
  • تخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للملتحقين الجدد وتعريفهم بمتطلبات واحتمالات المسار المهني لكل مهنة.
  • تقديم خدمات الإرشاد المهني لمساعدة الملتحقين الجدد في المدينة في التكيف مع متطلبات المهنة.
  • المتابعة مع إدارات الرواتب والبدلات لإضافة جميع البدلات والرواتب.
  • متابعة خدمات الموظفين لتسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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