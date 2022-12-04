أمريكا: سنشدد الضغوط على روسيا دون تصنيفها «إرهابية»

تواصل- وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع نواب في الكونجرس على “تشديد” الضغط على روسيا دون تصنيفها “دولة راعية للإرهاب”.

قال بلينكن، ردا على سؤال حول سبب عدم إدراج الولايات المتحدة روسيا في هذه القائمة: “نبحث باستمرار عن طرق مختلفة يمكننا اللجوء إليها من أجل زيادة الضغط على روسيا، ونحن نعمل مع الكونغرس على مشروع قانون من شأنه أن يساعدنا في الالتفاف على بعض الصعوبات المرتبطة بإدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي قد يكون لها عواقب غير متوقعة”.

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وأكد أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لها تأثير فوري، “سيزداد بمرور الوقت” حسب زعمه.