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مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022
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مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022

مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022

مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022
١١:٢٧:٥٩ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات الاتصالات، تقريرا، كشف توقعات بأن يبلغ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس نحو مليار مستخدم بنهاية 2022.

ضعف عدد المشتركين خلال العام الماضي

وأوضحت إريكسون أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، زاد عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بـ 110 ملايين مشترك، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 مليون مشترك، وهو ما يعادل ضعف عدد المشتركين في العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بـ 580 مليون مشترك، حسب “الاقتصادية”.

وقالت الشركة إنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم منذ إطلاقها، وأضافت أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم يتضاعف كل عامين تقريبا.

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نمو أعداد مستخدمي الجيلين الثالث والرابع

استمر عدد مشتركي شبكات الجيل الرابع في النمو حيث زاد العدد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 41 مليون مشترك ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين إلى 5.2 مليار مشترك بنهاية العام، في حين يصل إجمالي عدد المشتركين في شبكات اتصالات الهاتف المحمول ككل على مستوى العالم إلى 8.4 مليار مشترك.

ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس بحلول 2028 إلى 5 مليارات مشترك بما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد مشتركي شبكات الاتصالات في العالم والمنتظر وصولهم إلى أكثر من 9.2 مليار مشترك.

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