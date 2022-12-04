مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022

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أصدرت شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات الاتصالات، تقريرا، كشف توقعات بأن يبلغ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس نحو مليار مستخدم بنهاية 2022.

ضعف عدد المشتركين خلال العام الماضي

وأوضحت إريكسون أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، زاد عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بـ 110 ملايين مشترك، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 مليون مشترك، وهو ما يعادل ضعف عدد المشتركين في العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بـ 580 مليون مشترك، حسب “الاقتصادية”.

وقالت الشركة إنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم منذ إطلاقها، وأضافت أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم يتضاعف كل عامين تقريبا.

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