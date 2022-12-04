الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ساعة ذكية جديدة من «هواوي» تتضمن ميزة لا مثيل لها
جمعية «الصحة» بعسير تقدم خدماتها إلى أكثر من 19 ألف يتيم
شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق القنفذة
أوروبا ترفض قانون مكافحة التضخم الأمريكي وتدعو لإجراءات مضادة
«اقترف الموبقات».. اتهام زعيم طائفة مسيحية بالجمع بين 20 زوجة بينهن ابنته
ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل

الرئيسية

 /

تقنية

 /

ساعة ذكية جديدة من «هواوي» تتضمن ميزة لا مثيل لها

ساعة ذكية جديدة من «هواوي» تتضمن ميزة لا مثيل لها

ساعة ذكية جديدة من «هواوي» تتضمن ميزة لا مثيل لها
١٠:١٩:٠٠ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أنتجت شركة “هواوي” الصينية ساعة ذكية تشمل ميزة لا مثيل لها، تتضمن مكانًا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن ‏الخاصة بالهاتف الذكي.‏

ويتضمن تصميم ساعة “ووتش بودز”، مكانًا لتخزين السماعات اللاسلكيةـ وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع “هواوي سنترال” من صور

اقرأ أيضًا:

حظر أمريكي لمعدات «هواوي» و«زد تي آي» الصينيتين: خطر على الأمن القومي

السماعات اللاسلكية إير بودز

وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية “إير بودز” داخل علبة لتخزينها وشحنها.

ووفقًا لمقطع فيديو نشره موقع “QSQTechnology”، فإن سماعات الأذن تتصل بساعة “هواوي” الجديدة من خلال المغناطيس.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواصفات الجهاز الجديد من هواوي «HUAWEI nova Y90»

موعد طرح الساعة الجديدة

وليس من المؤكد متى ستعلن شركة “هواوي” رسميا عن ساعتها الجديدة، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.

وستوفر الساعة، سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.

الكلمات الدلالية:
السماعات اللاسلكية ساعة ذكية هواوي

مواد ذات صلة

المزيد
4 إضافات جديدة بتطبيق «سيجنال».. تعرّف عليها

4 إضافات جديدة بتطبيق «سيجنال».. تعرّف عليها

١٠:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠٢١
ابتكار أداة طبية تُشَخِّص الأمراض من خلال تطبيق هاتف

ابتكار أداة طبية تُشَخِّص الأمراض من خلال تطبيق هاتف

٠٩:٣٢ م، السبت، ٢١ فبراير ٢٠١٥
«تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدمي «أندرويد»

«تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدمي «أندرويد»

١٠:٤٦ ص، الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠
روسيا تتوعد فيسبوك وجوجل.. وتعتزم التصعيد

روسيا تتوعد فيسبوك وجوجل.. وتعتزم التصعيد

٠٥:١٣ م، الأثنين، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *