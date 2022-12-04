ساعة ذكية جديدة من «هواوي» تتضمن ميزة لا مثيل لها

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أنتجت شركة “هواوي” الصينية ساعة ذكية تشمل ميزة لا مثيل لها، تتضمن مكانًا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن ‏الخاصة بالهاتف الذكي.‏

ويتضمن تصميم ساعة “ووتش بودز”، مكانًا لتخزين السماعات اللاسلكيةـ وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع “هواوي سنترال” من صور

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السماعات اللاسلكية إير بودز

وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية “إير بودز” داخل علبة لتخزينها وشحنها.

ووفقًا لمقطع فيديو نشره موقع “QSQTechnology”، فإن سماعات الأذن تتصل بساعة “هواوي” الجديدة من خلال المغناطيس.

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موعد طرح الساعة الجديدة

وليس من المؤكد متى ستعلن شركة “هواوي” رسميا عن ساعتها الجديدة، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.

وستوفر الساعة، سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.