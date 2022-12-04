ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل

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كشفت وزارة العدل عن أبعاد انتقال اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

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الاختصاصات المنتقلة

وأفادت وزارة العدل في “انفوجراف” عبر حسابها في “تويتر”، أن الاختصاصات المنتقلة تشمل:

1- الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش

2- الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص

3- النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

رحلة الطلب

1- تقدم الشكوي إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو الشكوى الصحية ذات العلاقة التابع لها المنشـأة التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي.

2- تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي

3- تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة

4- عند تعذر التسوية تحال الشكوى إلكترونيًا للقضاء وتنظر عن بعد.

5- صدور الحكم

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استعدادات عدلية:

1- دوائر متخصصة

2- تكليف عدد من القضاة

3- تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم

الضمانات:

1- حق طلب خبير

2- حق المرافعة أمام القضاء

3- حق الاستئناف والنقض

4- الحياد وسرعة البت في القضايا