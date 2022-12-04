الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل
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ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل

ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل

ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل
٠٩:٥٣:١٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن أبعاد انتقال اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

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الاختصاصات المنتقلة

وأفادت وزارة العدل في “انفوجراف” عبر حسابها في “تويتر”، أن الاختصاصات المنتقلة تشمل:

1- الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش

2- الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص

3- النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

رحلة الطلب

1- تقدم الشكوي إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو الشكوى الصحية ذات العلاقة التابع لها المنشـأة التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي.

2- تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي

3- تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة

4- عند تعذر التسوية تحال الشكوى إلكترونيًا للقضاء وتنظر عن بعد.

5- صدور الحكم

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استعدادات عدلية:

1- دوائر متخصصة
2- تكليف عدد من القضاة
3- تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم

الضمانات:

1- حق طلب خبير
2- حق المرافعة أمام القضاء
3- حق الاستئناف والنقض
4- الحياد وسرعة البت في القضايا

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