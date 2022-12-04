ماذا يعني انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء؟.. «العدل» تكشف التفاصيل
تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة العدل عن أبعاد انتقال اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
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الاختصاصات المنتقلة
وأفادت وزارة العدل في “انفوجراف” عبر حسابها في “تويتر”، أن الاختصاصات المنتقلة تشمل:
1- الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش
2- الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص
3- النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.
رحلة الطلب
1- تقدم الشكوي إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو الشكوى الصحية ذات العلاقة التابع لها المنشـأة التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي.
2- تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي
3- تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة
4- عند تعذر التسوية تحال الشكوى إلكترونيًا للقضاء وتنظر عن بعد.
5- صدور الحكم
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استعدادات عدلية:
1- دوائر متخصصة
2- تكليف عدد من القضاة
3- تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم
الضمانات:
1- حق طلب خبير
2- حق المرافعة أمام القضاء
3- حق الاستئناف والنقض
4- الحياد وسرعة البت في القضايا
تعرّف على أبعاد انتقال اختصاص الهيئات الصحية إلى القضاء العام. pic.twitter.com/Y0vo1EQ2Nf
— وزارة العدل (@MojKsa) December 4, 2022