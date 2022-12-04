«اقترف الموبقات».. اتهام زعيم طائفة مسيحية بالجمع بين 20 زوجة بينهن ابنته

تواصل – فريق التحرير:

اتُهم زعيم طائفة مسيحية تؤمن بتعدد الزوجات في ولاية أريزونا الأمريكية بالزواج من 20 امرأة، معظمهن دون سن 15 عامًا، ومن بينهن ابنته.

ويُتهَم صمويل رابيلي باتمان (46 عامًا)، بالزواج من 20 امرأة وفتاة لاتتجاوز أعمارهن 9 سنوات، وفقًا لشهادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي قُدمت يوم الجمعة في واشنطن.

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سفاح القربى والاتجار الجنسي بالأطفال

ووفق الشهادة، التي حصلت عليها صحيفة “سالت ليك تريبيون”، تتضمن الاتهامات إلى باتمان، ممارسة سفاح القربى والممارسات الجنسية الجماعية مع بالغين وأطفال، والاتجار الجنسي بالأطفال.

ويقود باتمان مجموعة متفرعة من كنيسة المورمون “يسوع المسيح لقديسي اليوم الأخير”، التي تبيح تعدد الزوجات، وهو محتجز حاليًا في أحد سجون أريزونا منذ أن داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلين في كولورادو سيتي في سبتمبر الماضي.

ويبحث المحققون عن أدلة على زواج القاصرات، أو العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تريبيون”.

وفي حين أن باتمان لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي، إلا أن الإفادة الخطية تزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سبب محتمل للاعتقاد بأنه هو وآخرون نقلوا الفتيات القُصّر بين أريزونا ويوتا ونيفادا ونبراسكا للانخراط في سلوك جنسي غير مشروع بين مايو 2020 ونوفمبر 2021.

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باتمان يزعم بأنه نبي

وبدأ باتمان الزعم بأنه “نبي” في عام 2019، واجتذب حوالي 50 متابعًا وأكثر من 20 زوجة، معظمهن قاصرات دون سن 15 عامًا، وفقًا لشهادة خطية مقدمة من العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي دون أ.مارتن.

وغالبية زوجاته من بنات وشقيقات وأمهات من عائلتين تؤمنان بتعدد الزوجات، وفقًا للإفادة الخطية.

وحصل مارتن على تسجيلات صوتية لمحادثة في نوفمبر 2021 قال فيها باتمان إن “الأب السماوي” أمره بـ “إعطاء أغلى ما لديه، عذرية فتياته” لثلاثة من أتباعه الذكور البالغين.

وشاهد باتمان الرجال الثلاثة البالغين يمارسون الجنس مع بناته، واحدة منهن تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. زاعمًا إن بناته “ضحين بعذريتهن من أجل الرب” وأن “الله سيصلح أجسادهن ويعيد الغشاء إلى أجسادهن”، وفق ما نقل عميل مكتب التحقيقات الفيدرالية عن باتمان.

وقدمت الإفادة الخطية يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في سبوكان، بواشنطن، حيث نقلت ثماني فتيات من منزل باتمان من قبل إدارة سلامة الأطفال في ولاية أريزونا يوم الخميس.

وتم وضع الفتيات في منازل جماعية في ضواحي فينيكس، لكنهن اختفين يوم الأحد.

وكان باتمان من بين الأتباع الموثوق بهم لزعيم الكنيسة وارن جيفز، لكن الأخير ندد به في نص مكتوب أرسل إلى أتباعه من السجن، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وحذر محامي باتمان، آدم زيكرمان، في سبتمبر من استنتاج أن القضية تتعلق بالاضطهاد الديني.

ورفض كل من مكتب المدعي العام الأمريكي في أريزونا وزيكرمان التعليق بعد جلسة المحكمة في سبتمبر. وأمر القاضي كاميل بيبلز باحتجاز باتمان أثناء نظر القضية.