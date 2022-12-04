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السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى هذا الموعد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى هذا الموعد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى هذا الموعد
٠٩:٢٣:٤٢ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2.60 م) و (2.70 م) بالعمل في تطبيقات نقل الركاب.

الشروط:

1- أن لا يزيد عمرها التشغيلي عن (5) سنوات من سنة الصنع.

2- تمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2.70 م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن (7) سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023.

3- أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة.

4- الالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

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وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة.

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