«المياه الوطنية» توضح خطوات طلب خدمة فحص العداد

تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية، بالتفصيل خطوات طلب خدمة فحص العداد من خلال القنوات الرقمية للشركة.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية طلب خدمة فحص العداد.

وأجابت الشركة بقولها إنه يمكن طلب خدمة فحص العداد من خلال اتباع الخطوات التالية من خلال قنواتنا الرقمية كالتالي:

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– تسجيل دخول

– خدمات

– كل الخدمات

– طلب فحص عداد

– تقديم طلب . نسعد بخدمتك

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توضيح من المياه الوطنية بشأن نسبة ملوحة مياه الشرب

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية، أن نسبة الملوحة في مياه الشرب، هي (574).

جاء ذلك في رد من الشركة عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن نسبة الملوحة في مياه الشرب.

وأجابت الشركة بقولها إن متوسط “ملوحة المياه” بشركة المياه الوطنية هي (574)، علمًا أن المواصفات القياسية لمنظمة الصحة WHO العالمية هي “1000”.

في سياق متصل، وجهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لجميع العملاء للوقاية من مشاكل هدر المياه.

وقالت المياه الوطنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن إغلاق المحبس.. إجراء مؤقت يحفظ المياه من الهدر”.

وينصح الخبراء في حالة السفر أو مغادرة المنزل بإغلاق كافة محابس المياه داخل وخارج المنزل للحد من التسربات وهدر المياه. اقرأ أيضا:

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