أمانة الحدود الشمالية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائفها والمستندات المطلوبة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي “تويتر”، بناءًا على إعلان الوظائف الذي تم يوم الأحد 13 نوفمبر 2022م وترشيح الأسماء الموضحة من خلال منصة مسار، فقد تم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين حسب ما هو موضح أدناه، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

موعد المقابلات:-

يوم الخميس الموافق 2022/12/08م.

الساعة العاشرة صباحاً.

مقر أمانة منطقة الحدود الشمالية.

المستندات المطلوبة:-

أصل وثيقة التخرج.

أصل بطاقة الأحوال.

السجل الأكاديمي.

السيرة الذاتية.

الخبرات السابقة (إن وجدت).

طريقة الاستعلام:- (اضغط هنا)

لمزيد من التفاصيل (المصدر):- (اضغط هنا)