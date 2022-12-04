الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة الحدود الشمالية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائفها والمستندات المطلوبة
أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد
صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يعلن توفر 2000 فرصة تدريبية
شاهد.. حفل تسلم المملكة سفينة جلالة الملك «حائل» من إسبانيا
«عين العلم».. التوصل لعلاج مذهل يقضي على العمى
هل إضافة الزوجة كتابع بعد صدور نتائج الأهلية يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمانة الحدود الشمالية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائفها والمستندات المطلوبة

أمانة الحدود الشمالية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائفها والمستندات المطلوبة

أمانة الحدود الشمالية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائفها والمستندات المطلوبة
٠٨:٤٥:٣٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية  عبر حسابها الرسمي “تويتر”، بناءًا على إعلان الوظائف الذي تم يوم الأحد 13 نوفمبر 2022م وترشيح الأسماء الموضحة من خلال منصة مسار، فقد تم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين حسب ما هو موضح أدناه، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

موعد المقابلات:-

يوم الخميس الموافق 2022/12/08م.

الساعة العاشرة صباحاً.

مقر أمانة منطقة الحدود الشمالية.

المستندات المطلوبة:-

أصل وثيقة التخرج.

أصل بطاقة الأحوال.

السجل الأكاديمي.

السيرة الذاتية.

الخبرات السابقة (إن وجدت).

طريقة الاستعلام:-  (اضغط هنا)

لمزيد من التفاصيل (المصدر):- (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
أمانة الحود الشمالية اخبار السعودية فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب المسجد الحرام يبين مكانة «الأقصى».. ويشيد بجهود خادم الحرمين لحمايته

خطيب المسجد الحرام يبين مكانة «الأقصى».. ويشيد بجهود خادم الحرمين لحمايته

٠٣:٥١ م، الجمعة، ٢٨ يوليو ٢٠١٧
قبل قليل.. وفاة معلمتين في تصادم ميكروباص وشاحنة بالمخواة (صور)

قبل قليل.. وفاة معلمتين في تصادم ميكروباص وشاحنة بالمخواة (صور)

٠٣:٥٨ م، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر

خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر

٠٨:٠٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
جثمان الشهيد «المقعدي» يصل القنفذة

جثمان الشهيد «المقعدي» يصل القنفذة

٠٩:٥٩ م، السبت، ٢٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *