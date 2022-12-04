أوروبا ترفض قانون مكافحة التضخم الأمريكي وتدعو لإجراءات مضادة

تواصل – فريق التحرير:

واجهت الإدارة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، انتقادات أوروبية واسعة، بعد أن دفعت إدارة جو بايدن باتجاه إقرار قانون مكافحة التضخم، أو ما عرف بخطة “إينفلايشن ريداكشن آكت”، المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار.

صندوق سيادي لدعم المشاريع الصناعية

ودعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بروتون، إلى إنشاء “صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية” ومواجهة قانون خفض التضخم الأمريكي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

واعتبر بروتون، الذي سبق أن هدد مطلع نوفمبر بـ”اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية” في هذا الملف، أن الخطة “تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي”، حسب “الاقتصادية”.

وتنص الخطة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجددة و حتى الهيدروجين.

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آمال أوروبية بتراجع أمريكا

وقال مفوض أوروبا لشؤون السوق الداخلية: “بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس ماكرون من واشنطن، أنا واثق من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها، في أسرع مما نتخيل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف أن: “مجموعة عمل أنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية” حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ماكرون وبايدن إلى نقطة تفاهم

وأعرب ماكرون، خلال زيارته، عن رغبته في تسوية مسألة الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن بعض التدابير الأمريكية “شديدة العدائية”.

من جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده لما أسماه “تصحيح عيوب في القانون”، بدون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.