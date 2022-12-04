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أقدم على ارتكاب كبيرة والشرطة تنقذه في اللحظة الأخيرة

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أقدم على ارتكاب كبيرة والشرطة تنقذه في اللحظة الأخيرة

أقدم على ارتكاب كبيرة والشرطة تنقذه في اللحظة الأخيرة

أقدم على ارتكاب كبيرة والشرطة تنقذه في اللحظة الأخيرة
٠٨:٥٨:٢٣ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق أردنيون بكاميرات جوالاتهم، لحظات تفاوض إحدى عناصر الشرطة مع شاب حاول القفز من أعلى جسر وسط العاصمة الأردنية عمان.

شرطية تعاملت بحنكة

وتمكنت الشرطية الأردنية الجالودي من إقناع الشاب بالعدول عن إلقاء نفسه من أعلى جسر “نفس الشعب” في عمّان، وتسليمه لرجال الأمن الذين تواجدوا في المنطقة.

وتعاملت الشرطية مع الموقف بحنكة، وأجرت محادثة مع الشاب الواقف أعلى الجسر – كما وثقتها مقاطع فيديو حققت تفاعلات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي – وحثته على عدم ارتكاب هذه الكبيرة، وسيطرت على الموقف.

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مقابلة ملك الأردن

وفاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرقيبة الجالودي قبل أشهر، عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز، حسب “العربية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار الأردن تفاعل السوشيال ميديا شاب أردني عمان

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