شاهد.. حفل تسلم المملكة سفينة جلالة الملك «حائل» من إسبانيا

تواصل- فريق التحرير:

حضر سفير المملكة لدى إسبانيا عزام القين، اليوم الأحد، حفل تسليم السفينة السعودية الثالثة، سفينة جلالة الملك (حائل)، في حوض بناء السفن نافانتيا بميناء مدينة سان فرناندو.

ونشر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا من الحفل، مشيرًا إلى مشاركة كذلك قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الدكتور/ محمد القحطاني، والملحق العسكري لدى مملكة اسبانيا، وعدد من الضباط والمتدربين.

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كما شارك من الجانب الإسباني وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، السيدة/ رييس ماروتو، ورئيس شركة نابانتيا العامة السيد/ ريكاردو دومينغيث، وعمدة بلدية سان فرناندو السيدة/ باتريثيا كابادا، ومدير إدارة الأمن القومي ميغيل بايستيروس، وعدد من كبار المسؤولين والضباط والقادة العسكريين.