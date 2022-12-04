صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يعلن توفر 2000 فرصة تدريبية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) عن توفر أكثر من (2,000) فرصة تدريبية (لحديثي وحديثات التخرج) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

أماكن التدريب بمختلف مناطق المملكة:- – المنطقة الشرقية.

– المنطقة الغربية.

– المنطقة الشمالية.

– المنطقة الجنوبية.

– المنطقة الوسطى. أبرز الجهات المُعلنة:- – وزارة الخارجية.

– وزارة الصحة.

– وزارة الرياضة.

– وزارة الإقتصاد.

– وزارة الموارد البشرية.

– وزارة الحج والعمرة.

– هيئة النقل.

– الهيئة العامة للمساحة.

– الهيئة العامة للعقار.

– هيئات وغيرها العديد.

– الملاحة الجوية السعودية.

– الخطوط الحديدية.

– وأخرى…

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