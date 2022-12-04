هل إضافة الزوجة كتابع بعد صدور نتائج الأهلية يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى تأثر الدعم والدفعات السابقة في حال تم إضافة الزوجة بعد صدور نتيجة الأهلية.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثر إضافة الزوجة على استحقاق ودفعات حساب المواطن.

وأجاب برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله :”إنه في حال تم إضافة الزوجة بعد صدور نتيجة الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

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