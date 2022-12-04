الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الهلال الأحمر: 4 صعوبات تعيق الإسعاف الجوي عن أداء مهامه
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الهلال الأحمر: 4 صعوبات تعيق الإسعاف الجوي عن أداء مهامه

الهلال الأحمر: 4 صعوبات تعيق الإسعاف الجوي عن أداء مهامه

الهلال الأحمر: 4 صعوبات تعيق الإسعاف الجوي عن أداء مهامه
٠٧:٤٩:٤٤ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الهلال الأحمر، إن هناك صعوبات تواجه الإسعاف الجوي وتعيقه عن الوصول لمباشرة البلاغات الواردة.

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وكشف في “إنفوجراف” عبر حسابه في موقع “تويتر” عن أبرز أربع صعوبات تواجه عمل الإسعاف الجوي، على النحو التالي:

1- الأحوال الجوية
2- نقل المصاب من قبل المواطنين
3- التجمهر
4- عدم توفر موقع آمن للهبوط

حادث شرق الرياض -- الاسعاف الجوي
حادث شرق الرياض — الاسعاف الجوي

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مشروع الإسعاف الجوي

ونجح مشروع الإسعاف الجوي منذ قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعادة إطلاقه في شهر فبراير 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي في تحقيق أكثر من 703 ساعات طيران استجابة لـ 342 بلاغًا تم استقباله من غرفة العمليات المركزية بالهيئة، أو من خلال مركز الإحالات بوزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المنقولة حتى نهاية شهر سبتمبر 282 حالة نقلت إلى المستشفيات والمنشآت الطبية المتخصصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن مشروع الإسعاف الجوي يقدم الخدمة بشكل أشمل، حيث يتولى نقل الحالات الطارئة بين المنشآت الطبية بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة، بالإضافة الى مباشرتها للحالات الإسعافية الطارئة على الطرق السريعة والأماكن المزدحمة والتي قد يكون عائقًا في وصول سيارة الإسعاف بشكل سريع لمباشرة الحالة.

وأضاف أن الطائرات العاملة ضمن مشروع الإسعاف الجوي، نوعين:

الأول: الطائرات المجنحة وعددها (2)
الثاني: الطائرات المروحية (العمودية) وعددها (3)

وأشار الصوينع، إلى أن الهيئة تسعى للتوسع الجغرافي بخدمات مشروع الإسعاف الجوي ليشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة حيث يعمل الإسعاف الجوي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن أسطول الهيئة من الطائرات العاملة بالإسعاف الجوي سيشهد زيادة مستمرة لتتمكن الهيئة من إيصال خدماتها إلى مختلف الأماكن والبيئات.

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