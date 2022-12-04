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«عين العلم».. التوصل لعلاج مذهل يقضي على العمى
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«عين العلم».. التوصل لعلاج مذهل يقضي على العمى

«عين العلم».. التوصل لعلاج مذهل يقضي على العمى

«عين العلم».. التوصل لعلاج مذهل يقضي على العمى
٠٨:٠٦:٤٤ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المؤسس المشارك لشركة نيورالينك الناشئة لرقاقة الدماغ، النقاب عن خطط لزراعة “عين سايبورغ” التي يمكن أن توفر يوماً ما علاجاً للعمى.

ووفق صحيفة “مترو” البريطانية، تهدف هذه التكنولوجيا، التي حملت اسم “عين العلم”، إلى استهداف شكلين من حالات العمى الخطيرة، التي لا يوجد علاج لها، وستعمل في النهاية واجهة بين الدماغ والحاسوب عن طريق نقل المعلومات عبر العصب البصري لمرتديها.

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وحسب الصحيفة، يمكن لـ”عين العلم” معالجة أنواع مميزة من العمى، تشمل التهاب الشبكية الصباغي والتنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر، وستعمل التكنولوجيا عن طريق تحفيز العصب البصري.

الكلمات الدلالية:
العمى صحة وطب علاج العمى

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